Cuelgan lonas contra diputados del PT y PVEM que votaron contra reforma electoral

marzo 12, 2026

Lonas de gran tamaño con la leyenda “Traidores a la patria” y los rostros de varios diputados federales, del Partido del Trabajo (PT) y del Verde Ecologista (PVEM), aparecieron colocadas en distintos puentes peatonales de la ciudad de Oaxaca, lo que generó sorpresa entre automovilistas y peatones.

⇒ Las lonas fueron instaladas en al menos tres puntos estratégicos: el puente peatonal ubicado en la colonia Alemán, el puente del Monumento a la Madre y el que se localiza frente al Mercado Zonal de Santa Rosa.

Los diputados que aparecen en la lonas son: Eviel Pérez Magaña y Raúl Bolaños Cacho Cuè, del PVEM, así como Margarita García, Maribel Martinez y Alejandro del PT. El señalamiento hace referencia a su postura en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Algunos ciudadanos que pasaban por el lugar se detuvieron a observar los mensajes e incluso tomaron fotografías que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales. Las fotografías de los legisladores fue acompañada de la frase: “Votaron contra la reforma electoral. Votaron contra el pueblo”.

Hasta el momento, se desconoce quién o qué grupo estaría detrás de la colocación de estas lonas, pues ninguna organización o colectivo se ha adjudicado públicamente la acción que ocurrió durante la madrugada. Tampoco se ha informado si autoridades municipales o estatales han iniciado algún operativo para retirarlas o para investigar su origen.

⇒ La aparición de estos mensajes ocurre en medio del clima de debate político que se generó tras la votación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, donde al no alcanzar la mayoría calificada -por ser una reforma constitucional- fue desechada.