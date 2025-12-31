PVEM esperará sentencia para definir si Citlalli Medellín puede volver a competir por alcaldía de Tamiahua 

diciembre 31, 2025

Xalapa, Ver.- El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Veracruz, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, afirmó que su partido esperará el contenido íntegro de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para determinar si Citlalli Medellín Careaga podrá ser nuevamente candidata en la eventual elección extraordinaria en Tamiahua.

En entrevista previa a la toma de protesta de autoridades municipales en Xalapa, el legislador sostuvo que, aunque el PVEM respeta y acata la resolución que anuló la elección municipal, no comparte el criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF.

Ño Ruiz Sánchez reiteró la postura oficial del partido, fijada por el dirigente estatal del PVEM, Edgar Herrera Lendechy, en el sentido de actuar con apego a la legalidad, aunque reconoció que existe desacuerdo político con el fallo.

Desacuerdo político, respeto jurídico

El diputado consideró que la votación obtenida por Medellín Careaga fue contundente, al casi duplicar al segundo lugar, por lo que, desde su perspectiva, la voluntad ciudadana fue clara.

La elección fue anulada tras resolverse el recurso de reconsideración 518/2025, al acreditarse un rebase del tope de gastos de campaña superior al 60 por ciento, lo que, a juicio del Tribunal, vulneró los principios de equidad y legalidad.

PVEM tiene opciones, con o sin Medellín

Finalmente, el legislador subrayó que el PVEM cuenta con estructura y cuadros políticos sólidos en Tamiahua, por lo que, independientemente de lo que determine la sentencia respecto a Citlalli Medellín, el partido estará en condiciones de competir nuevamente.