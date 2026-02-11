PVEM deslinda a alcaldesa de Aquila de pelea de gallos

febrero 11, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Veracruz, Edgar Herrera Lendechy, aseguró que la pelea de gallos registrada el pasado fin de semana en el municipio de Aquila no formó parte del programa oficial de la feria ni fue organizada por el ayuntamiento, por lo que deslindó a la alcaldesa, María Petra Alonso Vázquez del hecho.

En posicionamiento público, el dirigente estatal afirmó que el PVEM mantiene una postura firme a favor del bienestar animal y de una convivencia social responsable, principios que —dijo— guían la actuación de las administraciones municipales emanadas de ese instituto político, siempre en respeto a la identidad, tradiciones y vida comunitaria de los municipios.

Respecto a los festejos tradicionales en Aquila, Herrera Lendechy destacó que, bajo una visión responsable y congruente con la protección animal, la administración municipal decidió no realizar jaripeos, rejoneadas ni espectáculos con animales, como ocurría en años anteriores, privilegiando celebraciones que fortalecieran la convivencia social sin generar daño o sufrimiento animal.

A través de redes sociales se difundió un video en el que se observa una pelea de gallos, en ese sentido, el dirigente explicó que se trató de un hecho aislado derivado de la renta de un espacio dentro del marco de la feria.

Señaló que, tras dialogar con la alcaldesa, se le informó que la actividad fue detectada y suspendida de manera inmediata por las autoridades municipales al no ser acorde con los principios de protección animal ni con el espíritu de las festividades.

El dirigente reconoció que este tipo de situaciones evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión en los municipios.

Por ello, indicó que solicitó a la bancada del Partido Verde en el Congreso local dar seguimiento al caso y coadyuvar para esclarecer quién o quiénes promovieron el evento, con el fin de evitar que hechos similares se repitan.

Finalmente, subrayó que existe una normativa vigente que impulsa a los municipios a evolucionar hacia una mayor concientización en el trato a los animales, proceso que —afirmó— debe fortalecerse en beneficio de la sociedad y su entorno.