Congreso de Veracruz aprueban presupuesto 2026

diciembre 15, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— 40 diputados de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) aprobaron el Presupuesto de Egresos 2026, segundo año de gobierno de la gobernadora Rocío Nahle García, que contempla un gasto total de 177 mil 408 millones 439 mil 386 pesos.

Durante la sesión vespertina, que se prolongó por más de cuatro horas, legisladores de oposición señalaron diversas deficiencias del proyecto, entre ellas un ajuste a la baja en el sector salud; si bien se proyecta un incremento en Seguridad Pública, advirtieron que no se fortalecen los programas de prevención del delito, no hay aumento en acciones para combatir la violencia contra las mujeres y se premia la ineficiencia al asignar mayores recursos a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), dependencia que registra el mayor subejercicio en 2025.

El presupuesto aprobado permitirá la operación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos, organismos descentralizados y los 212 municipios del estado.

Críticas de la oposición

A nombre del PAN, el diputado Enrique Cambranis sostuvo que el presupuesto no atiende de fondo los rezagos históricos de Veracruz en salud, educación, seguridad y combate a la pobreza.

Indicó que el gasto público crece apenas poco más del 1%, alrededor de 2 mil millones de pesos, para ubicarse en aproximadamente 177 mil millones, incremento que consideró insuficiente frente a una inflación proyectada de entre 4 y 5%.

Asimismo, criticó el incremento superior al 50% en el gasto no etiquetado, al que calificó como discrecional, poco transparente y concentrador de poder en el Ejecutivo, en un contexto donde —dijo— se han debilitado los organismos autónomos de transparencia y se han reconocido casos previos de corrupción.

Recortes y prioridades cuestionadas

El PAN alertó que el área de salud enfrenta un recorte del 35%, equivalente a 7 mil millones de pesos, particularmente en los Servicios de Salud de Veracruz, donde el ajuste ronda el 40%, mientras que los gastos administrativos de la Secretaría de Salud aumentan 22%, lo que calificaron como contradictorio y carente de humanismo.

En educación, aunque se registra un aumento de poco más del 4%, lo consideraron insuficiente para atender a 2.5 millones de estudiantes, y advirtieron que algunos subsistemas crecen de forma marginal, mientras que otras entidades pequeñas duplican recursos sin diagnósticos ni metas claras.

En desarrollo social, reconocieron un incremento superior al 80%, pero alertaron que los 940 millones de pesos asignados no están etiquetados, carecen de reglas de operación, padrones públicos y evaluaciones independientes.

Respecto al campo, el PAN acusó que, pese a compromisos de campaña, el presupuesto para el sector crece menos del 1%, lo que consideraron insuficiente para revertir el rezago histórico rural.

Persisten inconsistencias en el presupuesto 2026

Por su parte, la diputada Indira Rosales San Román advirtió que, aunque el Gobierno estatal corrigió algunos “errores” del Presupuesto de Egresos 2026, persisten inconsistencias graves que impactarán directamente a la población, por lo que anunció su voto en contra.

Señaló que el incremento del 1.5% anunciado es nominal y no real, ya que, al considerar la inflación, el presupuesto disminuye 2.44%, lo que equivale a alrededor de 5 mil 300 millones de pesos menos en términos reales, con afectaciones en salud, campo, educación y obra pública.

También criticó que no aparecen los 10 mil millones de pesos anunciados para la reconstrucción del norte del estado, pese a que las comunidades afectadas por inundaciones siguen esperando obras de desazolve, carreteras y apoyos prometidos desde hace tres meses.

Reconoció la corrección al presupuesto de la Secretaría de Turismo, que pasó a 210 millones de pesos, aunque subrayó que sigue siendo menos de la mitad de lo ejercido en 2025.

Distribución por poderes y órganos autónomos

Para 2026, el Poder Legislativo ejercerá 843 millones 723 mil pesos; el Poder Judicial, 2 mil 799 millones 209 mil pesos; y el Poder Ejecutivo, a través de sus secretarías de despacho, 83 mil 185 millones 464 mil pesos.

A los órganos autónomos se les asignó lo siguiente:

Fiscalía General del Estado : 1 mil 980 millones 946 mil pesos

: 1 mil 980 millones 946 mil pesos Universidad Veracruzana (UV) : 7 mil 151 millones 520 mil pesos

: 7 mil 151 millones 520 mil pesos Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) : 96 millones 710 mil 83 pesos

: 96 millones 710 mil 83 pesos Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) : 75 millones 854 mil pesos

: 75 millones 854 mil pesos Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) : 24 millones 232 mil 936 pesos

: 24 millones 232 mil 936 pesos Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) : 93 millones 597 mil pesos

: 93 millones 597 mil pesos Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) : 194 millones 717 mil 582 pesos

: 194 millones 717 mil 582 pesos OPLE Veracruz: 665 millones 731 mil pesos

Ejecutivo concentra mayor gasto

El presupuesto contempla que, para la operación de las secretarías de despacho, en 2026 se ejercerán 83 mil 185 millones de pesos.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) concentrará la mayor parte del presupuesto, con 64 mil 789 millones de pesos.



La Secretaría de Salud pasará de 10 mil 2 millones a 12 mil 4 millones de pesos; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) alcanzará 7 mil 351 millones de pesos.

Entre los incrementos relevantes se encuentra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que ejercerá 843.3 millones de pesos, y la SIOP, con 4 mil 760 millones de pesos. La Secretaría de Cultura aumentará a 400 millones de pesos.

En un rango medio de crecimiento, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) recibirá 137.8 millones de pesos, mientras que la Contraloría General ejercerá 199 millones de pesos.

La Secretaría de Gobierno (Segob) contará con 615.3 millones de pesos; la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedecop), 112.7 millones; y la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSyP), 137 millones de pesos.

La Secretaría de Protección Civil (SPC) ejercerá 106.6 millones de pesos; la Coordinación General de Comunicación Social, 76.8 millones; Sedarpa, 752.8 millones de pesos.

Finalmente, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ejercerá 2 mil 540 millones de pesos; la Secretaría de Turismo, 210 millones; la Oficina del Programa de Gobierno, 23.9 millones, y la Oficina de la Gobernadora, 115.1 millones de pesos.

Votaron en contra del presupuesto los diputados de Movimiento Ciudadano, PAN y la mini fracción Veracruz Nos Une.