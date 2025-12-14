Denuncian grave contaminación en manantial Tecuanapan

diciembre 14, 2025

Juan David Castilla

Una coalición de colectivos ambientales y artísticos, compuesta por unas 15 a 20 personas, llevó a cabo la intervención número 22 en el manantial Tecuanapan, en el centro de Xalapa, afuera del Viaducto del parque Juárez, cerca de la cochera de Palacio de Gobierno.

Esta movilización busca visibilizar la existencia de estos cuerpos de agua, muchos de los cuales fluyen ocultos bajo la infraestructura urbana, una ironía para una ciudad cuyo nombre, Xalapa, significa «manantiales de arena», según explicó Paz, una de las activistas e integrante del proyecto Bitácora de Aguas.

Los participantes de esta acción conjunta, que incluyen a Guardianes del Agua, Agua Pasa por Mi Casa, Mojarras Andantes, Bitácora de Aguas y Global Water Watch, combinaron el arte y la ciencia para llamar la atención sobre el estado del río.

Paz señaló que el colectivo Cerro Press amplificó el sonido del manantial utilizando hidrófonos, un esfuerzo por «traer la memoria del río y su sonido por sobre la ciudad» y contrarrestar el olvido generado por el cemento que cubre los cauces.

La acción cobra urgencia debido a los resultados de monitoreo de contaminación realizados por Global Water Watch. El análisis reveló que el río Tecuanapan presenta altos índices de materia fecal, superando significativamente los niveles de contaminación permitidos.

Estos alarmantes resultados impulsan la necesidad de acciones de saneamiento para recuperar la salud de los cuerpos de agua.

La jornada consistió en un recorrido a lo largo del cauce subterráneo. Mientras caminaban, los participantes llevaron a cabo intervenciones artísticas para sensibilizar al público. Por ejemplo, el colectivo Mojarras Andantes ilustró la fauna nativa del río utilizando figuras de peces locales.

La intervención también se concibió como un «momento de escucha», buscando apelar a la sensibilidad de la comunidad y recordar que los humanos, al ser «cuerpos de agua», deben ayudar a visibilizar la memoria del manantial e impulsar las acciones necesarias para su saneamiento.