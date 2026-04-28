Miguel Herrera será el técnico del Atlante en su vuelta a la Liga MX

abril 27, 2026

El Atlante está decidido a entrar por la puerta grande en su regreso a la primera división. Tras cerrar su ciclo en la Liga de Expansión, los “Potros de Hierro” han comenzado la planeación para el torneo Apertura 2026 con un golpe mediático que ilusiona a su fiel afición: Miguel “Piojo” Herrera regresará al banquillo azulgrana.

Según información revelada por el periodista Carlos Ponce de León en el diario RÉCORD, la directiva encabezada por Emilio Escalante y el estratega ya habrían alcanzado un acuerdo verbal. Aunque en la lista de candidatos figuraban otros nombres, la balanza se inclinó a favor de Herrera gracias a su fuerte vínculo con la institución.

Una historia de amor en azul y grana

Para Miguel Herrera, esta oportunidad representa volver al equipo de sus amores. El “Piojo” ha declarado en repetidas ocasiones que el Atlante es el único club al que “nunca podría decirle que no”. No es para menos, pues el conjunto azulgrana fue el que lo vio brillar como jugador y el que le brindó su primera oportunidad como director técnico en 2002.

De los micrófonos al banquillo

Actualmente, Herrera se desempeña como analista estelar en TUDN, donde formaba parte del equipo principal para la cobertura de la próxima Copa del Mundo. Con este nuevo compromiso en puerta, resta por definirse si el técnico presentará su renuncia inmediata o si culminará sus labores en los medios antes de enfocarse al 100% en la pretemporada y el armado del plantel.

El anuncio oficial se espera en los próximos días, marcando el inicio de una nueva etapa para el “Equipo del Pueblo”. Con un técnico de la experiencia y el colmillo de Herrera, el Atlante busca volver a ser protagonista en el máximo circuito del fútbol mexicano.