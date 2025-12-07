PMA no ha sido notificada sobre observaciones hechas a la rehabilitación del Aquarium por el ORFIS

diciembre 7, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.-

De acuerdo al titular de la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado (PMA), Ángel Carrizales López aseguró que sigue en espera de que el Órgano Interno de Control y el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) le notifique los resultados de las diversas auditorías hechas sobre el proceso de rehabilitación del Aquarium de Veracruz.

El funcionario estatal, ante las observaciones hechas por el sobreprecio en la construcción, así como obras mal ejecutadas, rechazó que la fauna que habita el Aquarium se encuentre en riesgo.

Si bien, reconoció que el ORFIS emitió observaciones sobre la rehabilitación de las instalaciones señaló que “no hay un dictamen final, tuvo el primer saque, cuando ya salga será público y depende de las instancias”.

“Se llevaron a las instancias correspondientes todas las observaciones que tuvimos, lo que se quiere es que las empresas terminen los trabajos, entonces como tal, hemos estado dando seguimiento a lo que dimos vista, tanto al OIC como al ORFIS y estamos esperando que nos notifiquen qué es lo que va a pasar”

Carrizales López recordó que las observaciones incluyen obras que no se terminaron en el Aquarium.

“Todo es remodelación, no lo ha determinado, yo no he sido notificado, hasta que no me notifiquen no puedo hablar de ello”, finalizó.