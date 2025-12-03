Profepa no ha entregado reportes de inspecciones en Mundo Nuevo: PMA

diciembre 3, 2025





Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Hasta el momento, y después de más de cuatro meses, las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no ha emitido ningún informe sobre las inspecciones que tendría que hacer en el municipio de Coatzacoalcos, comunidad de Mundo Nuevo, dónde habitantes denunciaron la presencia de olores que enferman a niños y adultos mayores.



Así lo dio a conocer el titular de la Procuraduría de Medio Ambiente (Pma) en Veracruz, Angel Carrizales López quién dijo que no se han realizado las inspecciones federales.



Lo anterior a pesar de que el gobierno del Estado ha insistido en conocer las conclusiones, pero no se ha recibido respuesta de la Profepa.



“Hay que hacer un llamado a Profepa para que ya nos dé los informes de lo que pasó, la inspección que hicieron a las empresas y ver que nuevamente intervengan para ver qué está sucediendo. Es de ámbito federal”.



Hay que recordar que habitantes de Mundo Nuevo, municipio de Coatzacoalcos denunciaron ante la gobernadora Rocío Nahle García que olores fuertes estaban generando enfermedades entre la población, por lo que la mandataria se comprometió a revisar



Al ser competencia federal, fue la Profepa la encargada de hacer la inspección, pero no se han dado a conocer los resultados.



“Las inspecciones fueron como por ahí de agosto, más o menos (…) Hay que preguntarle más bien a la Profepa, ¿no? Yo no tengo información… los tiempos de Profepa son autónomos”.



