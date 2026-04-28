Personal de Alumbrado Público trabaja en restablecer luminarias en el fraccionamiento Las Fuentes

Personal de Alumbrado Público trabaja en restablecer luminarias en el fraccionamiento Las Fuentes

abril 27, 2026

Xalapa, Ver., 27 de abril de 2026.- En atención a un reporte ciudadano, el Ayuntamiento de Xalapa, a través del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Alumbrado Público, intervino el sistema de iluminación del fraccionamiento Las Fuentes.

Tras la inspección realizada, se determinó ejecutar trabajos correctivos para sustituir infraestructura dañada, dar mantenimiento del circuito eléctrico y mejorar la operación.

El reporte que se atiende corresponde al acceso principal del lugar, con una longitud aproximada de un kilómetro, donde se ubican 58 luminarias.

En respuesta, la Dirección de Alumbrado Público comisionó una cuadrilla que realizó la evaluación física y las maniobras necesarias con el objetivo de restablecer el servicio.

Como resultado, se detectó un cortocircuito en la línea principal de alimentación, lo que provoca la interrupción del suministro eléctrico en distintos puntos de iluminación.

Además, se identificaron daños en la red subterránea, con tramos colapsados, fracturados y con humedad, condiciones que afectan el cableado y generan fallas recurrentes.

De tal forma, se concluyó que no es viable realizar intervenciones parciales. Por ello, se ejecutarán acciones integrales para renovar la infraestructura afectada y fortalecer el funcionamiento del sistema.

Entre los trabajos programados se contempla el retiro de cableado deteriorado, conexiones irregulares y ductos en desuso.

Asimismo, se realizarán excavaciones en los tramos afectados para sustituir las líneas eléctricas e instalar nueva canalización con materiales más resistentes, que protejan el cableado y prolonguen su vida útil.

También se llevará a cabo la reorganización del circuito mediante la instalación de un sistema de control que optimice el encendido automático, facilite el mantenimiento y reduzca afectaciones ante posibles fallas.

Complementariamente, se efectuará el tendido de nuevo cableado, la reconexión de las 58 luminarias y las pruebas finales para verificar su óptima operatividad.

El proyecto costará inicialmente 300 mil pesos, mismo que se desarrollará durante al menos tres semanas. Esta acción contribuirá a mejorar la seguridad de las familias de la zona.