Jalisco alcanza sus primeras 100 medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2026

abril 27, 2026

Con un arranque sólido en la Olimpiada Nacional 2026, la selección de Jalisco superó las 100 medallas de oro en los primeros 10 días de competencia, consolidando su protagonismo en cinco sedes del país. En total, el estado suma más de 200 preseas en esta justa deportiva.

⇒ La presea dorada número 100 se obtuvo en Pentatlón Moderno, tras el triunfo de Jorge Flores en la prueba de obstáculos varonil, celebrada en la Unidad Deportiva CODE Revolución. En Escalada Deportiva, Natalia González marcó un hito al conseguir su quinto campeonato consecutivo en la Olimpiada Nacional.

Mientras que en ciclismo de pista, disciplina desarrollada en el Polideportivo CODE Paradero, Jalisco superó su marca de 2025 al alcanzar 31 medallas de oro. En clavados, la delegación suma 32 oros; mientras que Triatlón y Pentatlón registran 15 y 14 preseas doradas, respectivamente.

También hubo resultados destacados en Triatlón, donde Inés Ascencio y Miguel Valerio, en la categoría 14-15 años, así como Marcela Álvarez y Darell Zúñiga, en la categoría 20-23 años, lograron cuatro medallas de oro en Nayarit.

En ciclismo contrarreloj, Naim Yael Rodríguez Ávila y Fernanda Zárate García sumaron dos preseas doradas en competencias realizadas en Jocotepec; mientras que en León, Guanajuato, Maximiliano de la Cruz aportó dos oros más en clavados.

⇒ El desempeño del representativo estatal refleja la preparación y coordinación de atletas, entrenadores, personal técnico y de acompañamiento, que han contribuido a mantener a Jalisco como referente nacional.

Con estos resultados, Jalisco avanza hacia la posibilidad de alcanzar su campeonato número 25 en la Olimpiada Nacional, respaldado por el trabajo conjunto de las y los integrantes de la delegación.