Pese a las lluvias, Veracruz sigue con déficit de agua

noviembre 8, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. A pesar de las lluvias registradas en las últimas semanas, Veracruz aún enfrenta un déficit importante de precipitación, que ronda el 20 por ciento, informó el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El analista de Hidrometeorología, Roberto Zapata Ronzón, explicó que hasta el 4 de noviembre se han acumulado mil 544.5 milímetros de lluvia, cuando lo esperado para esta fecha era de mil 987 milímetros. Esto significa que el estado apenas alcanza el 77 por ciento del promedio histórico.

Zapata Ronzón indicó que 2025 se perfila como el cuarto año más seco desde 1981. Los años con menos lluvia han sido 2023, con mil 268 milímetros; 2019, con mil 329; y 2022, con mil 440.

El especialista destacó que junio ha sido el mes más lluvioso del año, con un aumento del 86 por ciento respecto al promedio, seguido de octubre, que también registró un repunte cercano al 20 por ciento.

Sin embargo, aclaró que las lluvias no se han distribuido de manera uniforme. Hasta el cierre de octubre, tres municipios continúan con sequía severa: Hidalgotitlán, Jesús Carranza y Uxpanapa. Otros cuatro —Minatitlán, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Texistepec— se mantienen en condiciones anormalmente secas.