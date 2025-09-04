Partidos políticos en Veracruz gastarán 237 mdp en 2026
septiembre 4, 2025
Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó el acuerdo por el que se calculó el financiamiento público para los seis partidos políticos con registro en Veracruz y las 15 asociaciones políticas estatales para el 2026.
En sesión ordinaria, los consejeros sometieron a votación el acuerdo por el se calculó el gasto de 237 millones 136 mil 764 pesos que en entregara en a los partidos Morena, PAN, PRI, Verde, MC, y PT así como 15 asociaciones políticas con registro en Veracruz.
Hay que recordar que 11 asociaciones políticas están en proceso de cumplir los requisitos para obtener el registro como partidos políticos, de lograrlo, la misma bolsa se distribuirá entre todos los institutos con registro nacional y local.
La propuesta de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos asigna 230 millones 425 mil 346 pesos a los partidos y 6 millones 711 mil 418 pesos a las asociaciones. La distribución se realizó con base en el porcentaje de votación obtenido en las elecciones del pasado 1 de junio.
Prerrogativas para partidos políticos
El partido con mayor financiamiento será Morena, con 96 millones 927 mil 206 pesos, de los cuales 94 millones 104 mil 084 se destinan a actividades ordinarias permanentes y 2 millones 823 mil 123 a específicas. Su monto mensual será de 8 millones 077 mil 267 pesos.
Le sigue el PAN, que recibirá 39 millones 163 mil 912 pesos, con 38 millones 023 mil 216 para actividades ordinarias y 1 millón 140 mil 696 para específicas. Mensualmente, ejercerá 3 millones 263 mil 659 pesos.
El PRI contará con 28 millones 282 mil 069 pesos, de los cuales 26 millones 487 mil 446 corresponden a ordinarias y 794 mil 623 a específicas, lo que representa 2 millones 273 mil 506 pesos al mes.
En tanto, Movimiento Ciudadano dispondrá de 25 millones 975 mil 927 pesos, con 25 millones 219 mil 346 para actividades ordinarias y 756 mil 580 para específicas. Su ministración mensual será de 2 millones 164 mil 661 pesos.
El PVEM recibirá 23 millones 093 mil 754 pesos, distribuidos en 22 millones 421 mil 120 para ordinarias y 672 mil 634 para específicas, con un monto mensual de 1 millón 924 mil 479 pesos.
Finalmente, el PT ejercerá 17 millones 982 mil 478 pesos, de los cuales 17 millones 458 mil 717 corresponden a actividades ordinarias y 523 mil 762 a específicas. Mensualmente recibirá 1 millón 498 mil 540 pesos.
Recursos para asociaciones políticas
Las 15 asociaciones políticas estatales tendrán en conjunto 6 millones 711 mil 418 pesos, con un monto individual de 447 mil 428 pesos anuales para cada una, equivalente a 37 mil 286 pesos mensuales.
Entre las organizaciones beneficiadas están Democráticos Unidos por Veracruz, Unidad y Democracia, Vía Veracruzana, Fuerza Veracruzana, Ganemos México la Confianza, Alianza Generacional, Democracia e Igualdad Veracruzana, Generando Bienestar 3, Unión Veracruzana por la Evolución de la Sociedad, Expresión Ciudadana de Veracruz, Compromiso por Veracruz, Participación Veracruzana, Esperanza Veracruzana, Equipo Político Veracruzano y Cardenista.