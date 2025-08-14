No se prevén lluvias intensas en la entidad

agosto 14, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes existe un 45 por ciento de posibilidades de que la perturbación tropical 98L se intensifique a ciclón tropical entre los siguientes 2 a 7 días, informó la jefa del departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.

La especialista explicó que actualmente se encuentra ubicado este sistema en la zona de la Bahía de Campeche y se prevé que entre este jueves y viernes se vaya hacia el noreste de México y sur de Texas.

“Están indicando que posiblemente pudiera intensificarse sobre aguas del Golfo de México a una depresión tropical. Sin embargo, bueno, pues las bandas nubosas estarían más hacia el mar, lo que estaría, pues, favoreciendo a que en nuestro estado de Veracruz no se tengan precipitaciones tan intensas”.

Sin embargo, para el fin de semana se prevé una onda tropical que atravesaría el el sur del estado de Veracruz y es donde pudiera estar incrementando la intensidad de lluvia del orden de los 50 a 75 milímetros.

Ante esta situación, Luna Lagunes pidió poner especial atención en los ríos San Juan, Tesechoacán, Papaloapan, Coatzacoalcos y Uxpanapa.

“Se han visto, pues, más afectados con las lluvias de los últimos días, que incluso el San Juan superó su nivel de desbordamiento, al igual que Coatzacoalcos. Se encuentran ahorita niveles relativamente altos, pero en disminución, sin embargo, con estas lluvias del fin de semana, pues, nuevamente podrían incrementar gradualmente”, finalizó.