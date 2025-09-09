No dan ganas de regresar a Veracruz: turistas se quejan de apagones

septiembre 9, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Turistas del puerto de Veracruz denunciaron que son constantes los apagones en la zona centro de la ciudad, a pesar de que se trata de una zona meramente turística.

Los integrantes de una familia indicaron de manera anónima que visitaron el puerto este fin de semana, se quedaron en un hotel del centro y padecieron las intermitencias eléctricas.

“El fin de semana viajé al puerto de Veracruz para pasar unos días de descanso con mi familia. Decidimos rentar una habitación en un hotel que está a dos cuadras de Villa del Mar. Todo estuvo muy bien, pero ya al llegar la noche se presentaron fallas eléctricas y creímos que iba a ser una ocasión. Fueron más de cuatro ocasiones donde la luz se iba por más de media hora o 40 minutos y por ende el clima se apagaba, los ventiladores se apagaban y el calor era insoportable”, relataron.

Los administradores del hotel, ubicado sobre la avenida Xicoténcatl, les mencionaron que es un problema común y que esto claramente desanima a los turistas a regresar.

“Ojalá hagan algo con el servicio de energía eléctrica. Pregunté a los administradores del hotel y me comentaron que eso ha sido muy común últimamente en el centro, que también los comercios se han quejado por estas fallas eléctricas donde los alimentos también caducan o se echan a perder por la falta de energía eléctrica. Ojalá hagan algo al respecto porque como turista no dan ganas de regresar a Veracruz”, añadieron.

Los empresarios también se han pronunciado debido a que han registrado pérdidas económicas debido a los apagones registrados desde hace varias semanas.

Esto ha afectado a hoteleros, restauranteros y comerciantes de otros giros; sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ni el ayuntamiento han informado nada al respecto.