Nemesia Zárate pide ayuda tras quedar a cargo del cuidado de una joven con esquizofrenia

mayo 7, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. A sus 89 años, Nemesia Zárate Barradas, enfrenta un desafío que rebasa sus fuerzas: desde hace nueve meses se encarga del cuidado de una joven de 41 años diagnosticada con esquizofrenia, tras la muerte de su madre en un accidente de mototaxi.

“A su mamá la atropelló un moto taxi y se murió, por eso yo tomé la muchacha, porque me dolió porque ella vivía con su tío que está enfermo”, abundó.

Dijo que el cuidado cotidiano no ha sido sencillo pues aunque la joven cuenta con capacidades físicas, su condición le impide valerse por sí misma.

“La muchacha puede hacer cosas pero no quiere, no se baña sola porque se baña mal, si le decimos ‘ve al baño’ no va, se hace parada o acostada porque su mamá la enseñó a que todo el día y toda la noche estuviera acostada”, narra.

Además, Nemesia también cuida a dos de sus hermanos, ambos con diabetes, uno de los cuales recientemente sufrió un infarto, lo que aumenta la carga física y emocional para ella. A esto se suman los gastos médicos: la joven requiere medicación constante con costos que en ocasiones superan los mil pesos, un monto difícil de solventar pese a la beca que recibe por discapacidad.

Consciente de sus limitaciones, Nemesia hace un llamado a las autoridades y a los familiares de la joven para que asuman su responsabilidad.

«Pido que la recoja su familia o que intervenga el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para que pueda ser canalizada a una institución que se encargue de su cuidado”, solicita.