Xalapa tendría temperaturas de 34 grados

abril 25, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La directora de Protección Civil de Xalapa, Alma Fuertes Jara, informó que durante estos días se espera un incremento en las temperaturas en la capital veracruzana que podrían llegar hasta los 34 gracias Celsius por lo que llamó a la población a tomar precauciones.

«Se estarán presentando condiciones atmosféricas para el ascenso de temperaturas, entre el domingo y el lunes, entre 32 y 34 grados, y para martes y miércoles se prevé un ligero descenso de 30 a 32», dijo.

Ante este panorama, recomendó a la ciudadanía cuidarse y prevenir afectaciones a la salud.

“Les hacemos la recomendación de que se cuiden, de que usen ropa ligera, que se mantengan hidratadas, hidratados”, expresó.

Asimismo, advirtió sobre la radiación solar y tratar de no tener actividades al aire libre entre las 11 y 16 horas, además de sugerir cubrirse la cabeza y usar bloqueador solar.

La funcionaria también pidió tener atención a los grupos vulnerables como los niños y adultos mayores.

“Cuidar a las personas cuyos sistemas de regulación térmica son más vulnerables, como son los niños, niñas pequeños y las personas adultas mayores”, así como a quienes viven con alguna discapacidad.

Finalmente, exhortó a la población a no olvidar a los animales, por lo que se debe cuidar que tengan un espacio de sombra e hidratación, así como ventilar los hogares para mantenerlos frescos.