OBRAS URGENTES RESUELVEN PROBLEMÁTICA HISTÓRICA EN POZA RICA

abril 25, 2026

Poza Rica, Veracruz.– Con acciones firmes y en territorio, el Gobierno de Poza Rica, encabezado por la presidenta municipal Adanely Rodríguez, supervisó los trabajos del colector de agua pluvial en la colonia Lázaro Cárdenas, una obra prioritaria que responde a una necesidad urgente de la población.

Durante el recorrido, vecinas y vecinos destacaron que esta problemática llevaba años afectando a la colonia, y reconocieron que hoy, por fin, se está atendiendo con una solución de fondo que mejorará sus condiciones de vida.

“Este colector pluvial es una obra necesaria, urgente y justa para la colonia Lázaro Cárdenas. Hoy estamos aquí, supervisando que se realice y que realmente dé resultados a la gente”, expresó la alcaldesa.

Adanely Rodríguez reiteró que su gobierno trabaja de manera permanente en territorio, escuchando a la ciudadanía y dando seguimiento puntual a cada obra, con el objetivo de prevenir riesgos y atender rezagos históricos.

Con estas acciones, el Gobierno de Poza Rica consolida una administración cercana, eficiente y comprometida con resolver de fondo las necesidades de las y los ciudadanos.