Diputado advierten crisis de salud mental en jóvenes y piden acción inmediata

abril 25, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Veracruz, José Reveriano Marín Hernández, consideró necesario que la sociedad en su conjunto se involucre en el cuidado de la salud mental de niñas, niños y jóvenes, al advertir que de no atenderse esta problemática podrían generarse repercusiones graves en los próximos años.

El legislador llamó a una participación coordinada entre medios de comunicación, docentes, padres de familia e instituciones públicas para fortalecer la atención emocional y psicológica de las nuevas generaciones.

“Tenemos que hacer una cruzada todos. Los medios de comunicación, los maestros, los padres de familia, instituciones; si no nos enfocamos a cuidar la salud mental de nuestros jóvenes nos vamos a arrepentir en unos años más”.

Señaló que en las nuevas generaciones recaerá en el futuro el aparato productivo del país, por lo que resulta urgente atender la formación integral de la juventud.

En ese sentido, advirtió que actualmente existe una crisis en la construcción de proyectos de vida, pues muchos jóvenes se encuentran más enfocados en dinámicas de redes sociales que en metas académicas o profesionales.

“Ya no se están basando en pensar en estudiar o en generar un proyecto de vida, están en los retos del TikTok. Hay que generar que esté bien en lo mental, si no generamos esa parte, que está en crisis, de ahí se traslada a una sociedad que entra en crisis”.

Reconoció que no es sencillo plantear la asignación de un psicólogo en cada plantel educativo, debido a que en Veracruz existen alrededor de 25 mil escuelas, lo que implicaría una demanda similar de especialistas.

Sin embargo, propuso la implementación de un programa regionalizado que permita brindar apoyo psicológico y estrategias de salud mental a niñas, niños y jóvenes en distintas zonas del estado, con el fin de atender de manera más eficiente esta problemática.