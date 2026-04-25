México mantiene actividad sísmica constante por su ubicación geográfica

abril 25, 2026

Redacción/Xalapa. México registra de manera permanente movimientos telúricos debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad tectónica en el mundo.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, durante los últimos días se han reportado sismos de magnitudes entre 4.0 y 5.0 en entidades como Oaxaca y Chiapas, sin que se registren afectaciones mayores.

Especialistas señalan que estos movimientos son normales, ya que en esta zona convergen diversas placas tectónicas que generan liberación constante de energía.

Autoridades reiteran que la mayoría de los sismos en el país son de baja magnitud y no perceptibles para la población; sin embargo, llaman a mantener medidas de prevención ante la posibilidad de eventos de mayor intensidad.