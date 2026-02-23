Mañana vamos a continuar con nuestra vida cotidiana, hay clases: Nahle sobre bloqueos en carreteras de Veracruz

febrero 22, 2026

Héctor G. Amador. Xalapa, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que el estado continuará con su vida normal, no suspenderán las clases, ni las actividades en oficinas, «porque nosotros estamos encargados de constuir la paz, la seguridad y la tranquilidad en México y por supuesto en Veracruz».

En un video publicado en redes sociales reportó que durante este domingo se registraron «incidentes» en las carreteras de Puebla a Orizaba, Tuxpan, Álamo y en la zona sur hacia Villahermosa, esto derivado de los hechos de violencia ocurridos después del abatimiento del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho».

«De inmediato tomamos acciones, controlamos todo el territorio y tenemos un despliegue en todas las carreteras para mantener el orden, la tranquilidad, estamos completamente coordinados con el Sistema Nacional y con la presidenta».

Dijo que este lunes se desarrollarán actividades normales en Veracruz y se mantendrá el despliegue de seguridad, «están terminando de limpiar la carretera, en la autopista Orizaba-Córdoba, están limpiando aceite que se derramó en la autopista, de ahí que tuvimos unas largas filas de autos».

Sobre las rachas de viento que alcanzaron los 85 kilómetros por hora, principalmente en el centro de Veracruz, Nahle afirmó que los reportes de Protección Civil indican que la intensidad irá disminuyendo en el transcurso de la noche.