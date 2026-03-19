WSJ señala a hijastro de “El Mencho” como nuevo líder del CJNG

WSJ señala a hijastro de “El Mencho” como nuevo líder del CJNG

marzo 19, 2026

El diario The Wall Street Journal reportó que Juan Carlos Valencia González, “El Tres” o “Pelón”, perfila como nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

De acuerdo con la investigación, el presunto sucesor, ciudadano estadounidense, es hijastro de Oseguera Cervantes e hijo de Armando Valencia Cornelio, exlíder del Cártel del Milenio, y de Rosalinda González Valencia.

El medio estadounidense señaló que, tras el fallecimiento de “El Mencho”, Valencia González comenzó a consolidarse al frente de la organización criminal, según funcionarios de México y Estados Unidos.

Asimismo, el reporte advierte que su nacionalidad estadounidense complica las acciones directas de agencias de ese país, debido a los requisitos legales para vigilar a uno de sus ciudadanos en el extranjero.

Entre estas condiciones, se requiere la autorización del fiscal general y la aprobación de un tribunal especializado en inteligencia extranjera, lo que puede retrasar operaciones contra el presunto líder criminal.

Las autoridades mexicanas describen a “El Tres” o “Pelón” como “extremadamente violento”, mientras que EU ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita su captura.