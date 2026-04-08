Trabajo de limpieza de playas fue de todas las autoridades y sociedad civil: Nahle

Trabajo de limpieza de playas fue de todas las autoridades y sociedad civil: Nahle

abril 8, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- El derrame ocurrido hace más de un mes en el litoral del Golfo de México y dejó trazas en playas de Veracruz activó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, pescadores, prestadores de servicios turísticos y sociedad en general para garantizar espacios libres seguros para los visitantes.

Así lo dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García en entrevista radiofónica en el norte de la entidad, donde destacó el apoyo brindado del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para limpiar las playas.

“Esto inmediatamente nos activó a todos, a ayuntamientos municipales, ciudadanos, pescadores, a gobierno del estado y por supuesto al gobierno federal para ponernos a limpiar las playas. Nosotros somos un gran estado, tenemos 750 kilómetros de litoral, pero las corrientes marinas trajeron residuos de hidrocarburo a nuestras playas previo a Semana Santa”.

La gobernadora de Veracruz aseguró que se tuvieron resultados positivos en Semana Santa, tanto para vacacionistas, como para los propios veracruzanos.

Lamentó la campaña en contra de Veracruz, orquestada, para que la gente no acudiera a la entidad, a pesar de que las autoridades estaban haciendo lo que les correspondía.

“Cabe señalar que no es el primer derrame que tenemos en el estado, Poza Rica es un pueblo petrolero, igual que Minatitlán, Coatzacoalcos, estamos acostumbrados a convivir con el hidrocarburo”.

En ese sentido, recordó que pese a esta situación el saldo vacacional fue positivo, con una ocupación hotelera del fin de semana del 87 por ciento durante los días más altos en todas las regiones del estado.

Hubo casos como Orizaba, que desde el jueves hasta el domingo registró una ocupación hotelera del 100 por ciento, la zona Veracruz-Boca del Río, mientras que la zona más baja fue en Coatzacoalcos con un 60 por ciento.