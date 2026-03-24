Gobierno de Veracruz moderniza parque vehicular sin generar deuda: Rocío Nahle

marzo 23, 2026

Xalapa, Ver., lunes 23 de marzo de 2026.- Como parte de la estrategia para mejorar la atención a la población, el Gobierno de Veracruz inició la renovación de su parque vehicular mediante la adquisición de nuevas unidades y la sustitución de vehículos obsoletos que representaban altos costos de mantenimiento.

En conferencia de prensa, la gobernadora Rocío Nahle García informó que estas acciones se realizan con recursos del presupuesto estatal, priorizando áreas clave como salud, seguridad, educación y servicios básicos, con el propósito de fortalecer la capacidad operativa de las dependencias.

En este marco, destacó la incorporación de 11 Camionetitas de la Salud, destinadas a acercar servicios médicos a comunidades, así como patrullas, motocicletas, ambulancias en proceso de adquisición, camiones de carga para el sector educativo y pipas para el abasto de agua.

Subrayó que este proceso se lleva a cabo sin contratación de deuda, a partir del uso eficiente de los recursos públicos y con una visión de largo plazo para contar con un parque vehicular funcional y moderno.

De manera complementaria, el Gobierno del Estado avanza en la depuración de unidades inservibles, muchas de ellas con años de abandono, que generaban gastos innecesarios en seguros, mantenimiento y contribuciones.

Estas unidades serán dadas de baja y, en su caso, integradas a subastas públicas, lo que permitirá recuperar recursos para su reinversión en vehículos destinados al servicio público.

Asimismo, se revisa el parque aeronáutico estatal para optimizar su uso y garantizar condiciones adecuadas en traslados prioritarios, particularmente en emergencias médicas.