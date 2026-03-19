Recibe Congreso propuesta de ley de la gobernadora para proteger a las mujeres

marzo 19, 2026

Xalapa, Ver., 19 de marzo de 2026.- La LXVII Legislatura recibió de la gobernadora Rocío Nahle García la Iniciativa de Ley del Sistema de Órdenes de Protección Inmediata, cuyo propósito es garantizar la protección inmediata, eficaz e integral de las mujeres, adolescentes y niñas que se encuentren en territorio veracruzano, para salvaguardar su vida, integridad y seguridad frente a riesgos o peligros inminentes.

Dicho proyecto presentado durante la Octava Sesión del Primer Receso, plantea crear, regular e implementar un mecanismo interinstitucional permanente de coordinación para la solicitud, emisión, notificación, ejecución y seguimiento de órdenes de protección de naturaleza jurisdiccional, urgentes y de cumplimiento obligatorio dictadas por el Poder Judicial y registradas en la plataforma digital Veracruzana Protegida.

Precisa que el Gobierno del Estado de Veracruz, en el marco de sus atribuciones constitucionales, ha establecido como prioridad la protección integral de las mujeres, reconociendo que la violencia de género exige mecanismos institucionales que garanticen su seguridad en todo el territorio estatal, especialmente en zonas rurales, indígenas y de difícil acceso, donde la respuesta estatal debe ser inmediata y efectiva.

También advierte que la protección inmediata y efectiva de las mujeres, adolescentes y niñas frente a situaciones de violencia exige la participación activa, coordinada y permanente de todos los órdenes de gobierno, incluidos los ayuntamientos, los sistemas municipales DIF, los Institutos Municipales de las Mujeres, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y todas las autoridades locales con atribuciones constitucionales y legales en materia de seguridad pública, asistencia social igualdad sustantiva, prevención de la violencia y atención a víctimas.

La titular del Ejecutivo plantea la creación e incorporación formal de un Sistema de Órdenes de Protección Inmediata de carácter interinstitucional, cuyo eje operativo sea la plataforma digital Veracruzana Protegida, así como la colaboración de establecimientos comerciales, empresas, instituciones educativas, organizaciones civiles y demás actores comunitarios para la creación de puntos de auxilio, espacios seguros y mecanismos de acceso inmediato a dicha herramienta digital.

La ley propuesta consta de seis títulos (Disposiciones generales, Del procedimiento operativo y distribución de competencias, Del Consejo Estatal de Órdenes de Protección Inmediata, De la adhesión de los ayuntamientos, De la plataforma digital y De la difusión, vinculación y corresponsabilidad social), 48 artículos y cinco transitorios.

Esta Iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género.