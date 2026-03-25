Con Rocío Nahle, Veracruz atrae mil 186 millones de dólares y más de 22 mil empleos

Con Rocío Nahle, Veracruz atrae mil 186 millones de dólares y más de 22 mil empleos

marzo 24, 2026

Xalapa, Ver., martes 24 de marzo de 2026.- La gobernadora Rocío Nahle García, en coordinación con la iniciativa privada, anunció 17 proyectos concretados durante el primer trimestre del año, que representan una inversión de mil 186 millones de dólares y la generación estimada de 22 mil 371 empleos, reflejo de la confianza empresarial en Veracruz.

Desde la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, destacó que la llegada de capital se traduce en oportunidades para las familias veracruzanas, al impulsar crecimiento con justicia social, bienestar y respeto al medio ambiente.

“En Veracruz estamos haciendo lo correcto: impulsar la producción, fortalecer nuestra economía interna y generar condiciones para que las inversiones se traduzcan en bienestar para la gente”.

Subrayó que el estado cuenta con ventajas estratégicas como su ubicación, infraestructura portuaria y capital humano, que permiten atraer inversiones, generar empleo, fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de importaciones.

Asimismo, reiteró que su administración impulsa la simplificación de trámites, la mejora regulatoria y el combate a la corrupción, a fin de brindar certeza jurídica y agilizar la concreción de proyectos, bajo criterios de orden, disciplina y cuidado ambiental.

El secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga, informó que la inversión se distribuye en las 10 regiones económicas del estado, lo que favorece un desarrollo equilibrado con impacto territorial.

Destacan Las Montañas, con 501 millones de dólares; la región Capital, con 214 millones, y Sotavento, con 157 millones, entre otras.

Por sectores, el 45 por ciento se concentra en actividades agropecuarias, principalmente avícolas; le siguen las industrias manufactureras y el comercio, lo que refleja una economía diversificada y en crecimiento.

Además, señaló que estos anuncios responden a una política activa de atracción de inversiones, acompañamiento empresarial y fortalecimiento de la infraestructura logística del estado.

“Existe una clara apuesta por la prosperidad compartida, por un crecimiento que no se concentra, sino que se distribuye en todo el territorio e integra sectores estratégicos como el agropecuario, manufacturero, comercial y logístico”.