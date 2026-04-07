Rocío Nahle García aclara que rutas “son del pueblo”, no de concesionarios

abril 7, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García aclaró que el Servicio de Transporte Público Quetzalli trabajará de manera paralela con el resto de concesionarios que operan en el puerto de Coatzacoalcos, pues sostuvo “el sol sale para todos”.

En entrevista, la mandataria de Veracruz sostuvo que no se trata de perjudicar a nadie, sino de mejorar el servicio que se presta a la población del sur del estado.

“Ya desde el día de ayer empezaron los servicios Quetzalli a trabajar con cobro con tarjeta y con aplicación. Esto también ayuda para la seguridad, para el control, los camiones traen aire acondicionado, la gente ya los conoce y los concesionarios harán lo propio, seguirán con sus rutas”.

Sobre el reclamo de los concesionarios de Coatzacoalcos por las rutas que consideran propias, aclaró que éstas no son de nadie.



Nahle García confió en que los propietarios de unidades del servicio público reflexionen y cambien aquellas unidades que se encuentran muy deteriorada.

“Todo esto es con el fin de mejorar el servicio para la gente y trabajar de la mano, las rutas no están concesionadas, las rutas son del pueblo y se van a manejar para el pueblo, eso lo tenemos claro, con orden, cuidar, embellecer”, sostuvo.

Asimismo, Rocío Nahle destacó el trabajo que se ha realizado en los tres meses de administración de Pedro Miguel Rosaldo Salazar en Coatzacoalcos, de limpieza y orden municipal.

“Estamos apoyando mucho a Pedro Miguel, todo el apoyo para Coatzacoalcos, es la indicación, hemos triplicado el apoyo en seguridad, lo solicitó el alcalde”, finalizó.

