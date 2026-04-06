Rocío Nahle destaca alta ocupación hotelera en Veracruz

abril 6, 2026

Redacción/Xalapa. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que la actividad turística en el estado se mantiene fuerte durante esta temporada de Semana Santa, pese a la percepción negativa generada tras el reciente derrame.

En entrevista para el programa En Contacto, la mandataria destacó que, a pesar de lo que calificó como una “mala campaña” contra Veracruz, la ocupación hotelera registra buenos niveles, impulsada por la afluencia de visitantes que han salido a disfrutar de los destinos turísticos.

Nahle García subrayó que las playas y puntos turísticos continúan recibiendo a familias y turistas, lo que refleja confianza en el estado y en sus condiciones para el turismo durante este periodo vacacional.