Maestra pide sensibilidad en la SEV, requiere cambio de adscripción por salud 

enero 7, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras ser diagnosticada con el Síndrome de Guillain Barré hace meses, misma que le impide la movilidad de la cintura para abajo, la maestra de Educación Preescolar, Wendy Jaqueline Guzmán Salazar denunció que en la Secretaría de Educación de Veracruz le niegan un cambio de adscripción por motivos de salud.

Entrevistada en una manifestación que realizó en la Plaza Lerdo, dijo que ella es maestra en un jardín de niños de una comunidad de Ixhuatlán de Madero, a donde le cuesta mucho moverse, pues son seis horas de traslado.



Además, su tratamiento y rehabilitación las realiza en la Clínica Hospital del ISSSTE en Xalapa, asimismo requiere apoyo para realizar cosas básicas como ir al baño.

“Fuí a la SEV a exponer mi caso, metí oficios, acudió a mi sindicato SNTE Sección 32, en ambos lados me dijeron que me iban a ayudar, me hicieron dar vueltas, hasta hace poco me dieron contestación de parte de la SEV donde me dicen que mi cambio es improcedente, porque según ellos no pongo en riesgo mi salud para irme hasta allá”.

Por su parte, aseguró que en el SNTE Sección 32, le dijeron que se podría ayudar, pero requería entregar 30 mil pesos, cantidad con la que no cuenta.

Aunque fue atendida por personal de Política Regional, la respuesta fue darle una cita para hablar con los representantes del SNTE.