SIMVE acusa posibles acciones en su contra durante protesta en SEV

SIMVE acusa posibles acciones en su contra durante protesta en SEV

marzo 23, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. A la par de la protesta en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el líder del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), Gerardo Velásquez Maravert, denunció presunto acoso laboral y advirtió sobre posibles acciones legales en su contra y contra la organización que representa.

En conferencia de prensa, el dirigente señaló que uno de los reclamos es el condicionamiento que, aseguró, enfrentan trabajadores para desistirse de demandas laborales.

“Lo que solicitamos es que pare ese acoso laboral, ese condicionamiento de ‘requiere que te desistas de la demanda, porque si no, entonces no puedes seguir laborando aquí’”, expresó.

Subrayó que ha recibido advertencias sobre una posible denuncia en su contra, lo que, dijo, podría derivar en su detención.

“De parte de la Secretaría de Gobierno me fueron a advertir que por ahí pensaban poner una denuncia en mi contra para poderme detener”, señaló.

Además, acusó que existiría una presunta intención de retirar el registro y la toma de nota del sindicato, lo que calificó como una medida grave.

“Presuntamente hay una coalición de funcionarios planeando hacer lo propio para retirar el registro y toma de nota del sindicato, lo cual sería histórico, porque no me afectaría a mí, sino a quienes represento. Eso es inaudito”, señaló.

Agregó que este tipo de acciones vulnera los derechos de los trabajadores y de las organizaciones gremiales.

“Como sindicatos requerimos el respeto de las autoridades, del gobierno, porque los sindicatos coadyuvamos con las autoridades (…) no debería de ser un motivo para que busquen hacer este tipo de situaciones en lo oscuro”, dijo.

Al señalar que tiene los nombres de quienes actuarían en su contra, que prefirió no otorgar, advirtió sobre un posible desalojo de los manifestantes que mantienen una toma pacífica en las instalaciones.