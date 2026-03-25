Denuncian a líder del SIMVE por venta fraudulenta de plazas magisteriales

marzo 25, 2026

Juan David Castilla

Una docente, identificada como Mariana, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción contra Gerardo Velázquez Maravert, dirigente del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), por los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

La tarde de este martes 24 de marzo acudió a las oficinas centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicadas sobre la avenida Arco Sur, donde llevó a cabo el trámite correspondiente.

De acuerdo con la declaración de la afectada, el líder sindical le prometió una plaza definitiva y un interinato hace más de dos años, solicitando para ello la cantidad de 400 mil pesos. Mariana relató que, con esfuerzo y tras haber superado dos intervenciones quirúrgicas, logró entregarle 200 mil pesos en efectivo.

«Fui engañada. Yo me acerqué a él porque quería superarme y tener algo estable. Entregué el dinero en efectivo porque todo se hacía a escondidas; incluso nos quitaba el teléfono antes de entrar a hablar con él», explicó la maestra a los medios de comunicación presentes.

Al ver que las promesas de empleo en el sistema «sabatino» no se cumplían, la docente exigió el reembolso de su dinero. Sin embargo, denunció que Velázquez Maravert respondió con hostilidad.

“Me dijo que no me iba a regresar el dinero, que porque me tenía que poner una sanción por solicitarle mi recurso de nuevo», enfatizó.

La abogada de la víctima, Areli González, señaló que ya se había acudido previamente al órgano interno de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) sin obtener respuesta satisfactoria.

Por ello, han solicitado la intervención directa de la Fiscalía y pidieron protección para la maestra Mariana, quien teme por su integridad tras hacer pública la denuncia.

«Solo pido justicia. Estoy pagando ese dinero que presté y ni siquiera tengo trabajo. Así como él pelea por otras plazas afuera de la SEV, yo vengo sola a pelear por lo mío», añadió la afectada.

Velásquez Maravert encabeza la toma de las instalaciones de la SEV en la ciudad de Xalapa desde hace cinco días, para exigir la presunta reinstalación de 25 trabajadores del Programa Vasconcelos, quienes fueron despedidos desde el pasado 7 de enero.

La mañana del lunes 23 de marzo, la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa, arribó al sitio para entablar el diálogo; sin embargo, Velásquez Maravert y sus agremiados se negaron a liberar las oficinas para que ingresara una comitiva.