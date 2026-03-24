Jubilados de CFE protestan contra reducción al 50% de sus pensiones

marzo 24, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Jubilados de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) marcharon en la zona centro de la ciudad de Xalapa, donde repudiaron el recorte del 50 por ciento en sus percepciones económicas.

Los quejosos se concentraron afuera de las oficinas de la empresa, sobre la calle Ignacio Allende, y después caminaron hacia la calle Juan de la Luz Enríquez, para plantarse frente a Palacio de Gobierno, sin bloquear la vialidad.

Expresaron su rechazo a la propuesta de reforma al artículo 127 constitucional, la cual pretende reducir las pensiones de este sector al 50% del tope salarial establecido por el Ejecutivo Federal.

En el lugar, Víctor Hugo Montalvo Hernández , jubilado de la CFE, División Oriente, calificó la iniciativa como una «injusticia» y un acto «discriminatorio», señalando que la medida solo impacta a un grupo específico de 5 mil familias a nivel nacional, excluyendo a otros sectores como el Ejército, ministros o trabajadores sindicalizados.

El entrevistado indicó que esa reforma vulnera el principio de retroactividad legal, ya que sus pensiones fueron otorgadas bajo contratos legales y ratificadas por la Junta Federal de Trabajo tras décadas de servicio especializado.

«No se puede autorizar una ley que viola la misma Constitución y la Ley Federal de Trabajo. Nosotros adquirimos un derecho en base a un tabulador y años de servicio; es cosa juzgada», afirmó Montalvo Hernández.

Ante los señalamientos sobre supuestas «pensiones doradas» en la CFE, los jubilados argumentaron que existe desinformación promovida desde el Ejecutivo. Señalaron que las listas publicadas inicialmente contenían errores graves, incluyendo personas ya fallecidas, y enfatizaron que sus ingresos están basados en tabuladores oficiales y públicos, reflejando la alta especialización técnica que requiere el sistema eléctrico nacional.

Los inconformes, que incluyen personal de áreas críticas como Laguna Verde, Transmisión y Distribución, informaron que ya han enviado peticiones formales a diputados y senadores para frenar lo que consideran un atropello a los derechos humanos y laborales.

Los manifestantes recordaron que fueron ellos quienes sostuvieron el sistema eléctrico durante contingencias climáticas y permitieron el crecimiento de la paraestatal, por lo que exigen respeto a la dignidad de su retiro tras una vida de trabajo de alto riesgo.