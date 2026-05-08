Recorte de ciclo escolar no afecta a la UV, se terminael semestre el 5 de junio

Recorte de ciclo escolar no afecta a la UV, se terminael semestre el 5 de junio

mayo 8, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.-El anuncio, ahora en veremos, de la Secretaría de Educación Pública de cierre de ciclo escolar el 5 de junio, no afecta las actividades de la Universidad Veracruzana, toda vez que la máxima casa estudios tenía contemplado finalizar el semestre en esa fecha, informó

el rector, Martín Aguilar Sánchez.

En entrevista, el funcionario universitario dijo que la UV no está en la misma condición, pues se concluye en esa fecha, por lo que no les afecta.

“Nosotros no estamos en la misma condición porque terminamos el 5 de junio los semestres, normalmente, no nos afecta en esa parte a la Universidad”.

Por otra parte, recordó que para el 30 y 31 de mayo se llevará a cabo el examen de admisión a la Universidad, por lo que ya se tiene todo programado.

“Vamos a atender a casi 21 mil estudiantes este año”.

Aguilar Sánchez destacó que hubo una ampliación de la matrícula escolar en algunas carreras, principalmente en el campus Xalapa, con el objetivo de dar oportunidad a un mayor número de jóvenes.