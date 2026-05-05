Difícil posicionar la cerveza artesanal en Xalapa; invitan al Nieblafest

mayo 5, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Posicionar la cerveza artesanal en Xalapa sigue siendo complicado debido a la preferencia del público por productos industriales, señaló Max Ramírez, integrante de Cervecería Niebla y organizador del Nieblafest.

Explicó que, aunque no es imposible, sí resulta “complejo” competir con la cerveza comercial, ya que es más accesible y cuenta con una fuerte presencia publicitaria.

«La gente principalmente va buscando la cerveza industrial, porque es la que tiene mayor accesibilidad; la encuentras en cualquier tienda”, comentó.

Ante este panorama, destacó que festivales como el Nieblafest buscan acercar al público a la cerveza artesanal.

“No estamos peleados con la industria, pero queremos que la gente tenga la cerveza artesanal de primera mano”, dijo.

Además, resaltó que estos eventos representan una oportunidad económica importante para los productores.

“Hay expositores que pueden recuperar lo que no vendieron en un mes y aumentar hasta un 200 o 300 por ciento sus ventas”, explicó.

Pese a las dificultades, el sector ha crecido en la región. De acuerdo con el organizador, hace algunos años había solo cuatro cerveceras entre Xalapa y Coatepec, mientras que actualmente existen más de 20, algunas ya consolidadas.

Otro de los retos que enfrentan es el incremento en los costos de producción, derivado del alza en insumos como botellas, tapas y granos, muchos de los cuales deben traer de otros estados o importar.

.“Las levaduras no son nacionales, son importadas, y los aranceles también nos afectan”, señaló.

Finalmente, invitó al público al Nieblafest, que se realizará los días 6 y 7 de junio en la zona de Lucas Martín, en un horario de 9:00 a 23:00 horas.

El acceso tendrá un costo de 80 pesos, mientras que en preventa será de 70 pesos; además, las primeras 500 personas recibirán un vaso conmemorativo.

“Es un evento para toda la familia, donde podrán conocer y disfrutar distintos estilos de cerveza artesanal”, concluyó.