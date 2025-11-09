Refuerza PC operativos por frío en cuatro comunidades de Perote

noviembre 9, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Son cuatro las comunidades que se encuentran en mayor vulnerabilidad por las bajas y su cercanía con el Cofre de Perote, informó el presidente municipal de Perote, Delfino Ortega Martínez.

En entrevista, el Edil dijo que ya se encuentran preparados para la atención de estas cuatro comunidades, El Conejo, Los Pescados, El Escobillo y Rancho Nuevo, donde año con año se presentan las temperaturas más bajas.

“Siempre nos preparamos, son 4 comunidades que son vulnerables por la cercanía con el Cofre de Perote, hemos estamos trabajando con ellos estos cuatro años, tenemos algunos lugares preparados”.

Aunque confió en que el invierno no sea tan crudo, se ha dado capacitación a los pobladores, así como recomendaciones sobre el uso de fogones y calentadores de leña para evitar accidentes, como la intoxicación de personas.

Entre ellas, que se enciendan en lugares bien ventilados. “Saben y recomendamos que las personas que utilizan el fogón, que exista la ventilación necesaria, pero Protección Civil trabaja constantemente con las comunidades”.

Delfino Ortega, refirió que se trabajan ya en los operativos, instalación de albergues temporales, así como la entrega de cobijas para la población de las cuatro comunidades con mayor riesgo de frío.

Por otra parte, explicó que en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se trabaja recibir a los visitantes en el Cofre de Perote, numero que incrementa en los meses de diciembre y enero.

“Las personas piensan que en diciembre y enero caen nieve, pero a veces es algo que suben por noticias falsas, pero estamos preparados con la gente de la CONANP para poder recibirlos”, finalizó.