Bloquean carretera Xalapa-Perote para exigir localización de madre e hijo

octubre 13, 2025

Juan David Castilla

Un grupo de familiares, amigos y vecinos de la señora Adelina Arcos Zavaleta y su hijo, Gael Said Carreón Arcos, bloqueó la carretera federal Xalapa-Perote, para ejercer presión sobre las autoridades y demandar la pronta localización de ambos, cuyo paradero es desconocido desde el pasado viernes 10 de octubre.

Durante la mañana, los manifestantes se congregaron e interrumpieron el tránsito vehicular, específicamente en el tramo comprendido entre las localidades de Sierra de Agua y Cruz Blanca.

Con pancartas en mano y coreando consignas, los ciudadanos exigieron una intervención efectiva por parte de las corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

La desaparición de madre e hijo ya ha sido formalmente denunciada, y las fichas de búsqueda correspondientes han sido emitidas por la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz.

Según la información oficial, Adelina Arcos Zavaleta tiene 31 años de edad, mide 1.45 metros, tiene tez blanca, los ojos café oscuro, cabello castaño con rayos y es de complexión regular. Como señas particulares, se destaca la presencia de pecas en el rostro.

Por su parte, su hijo, Gael Said Carreón Arcos, de 13 años, también mide 1.45 metros, tiene piel morena clara, ojos café oscuro y cabello castaño oscuro, corto y lacio. Su complexión es delgada y posee un lunar en la espalda. Ambos fueron vistos por última vez en la comunidad de Los Molinos, municipio de Perote.

Los inconformes subrayaron su frustración y preocupación, señalando que, a pesar de haber presentado la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en la delegación de Perote, la respuesta y los avances en las indagatorias han sido insuficientes hasta el momento.

La vialidad se mantuvo durante unas horas, reiterando la urgencia de una respuesta gubernamental ante este lamentable suceso.