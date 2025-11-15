-2 grados en Las Vigas y Perote, las temperaturas más bajas del estado

noviembre 15, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Hasta ahora, la temperatura más baja para el estado de Veracruz es de – 2 grados Celsius en el municipio de Las Vigas y en Zalateya, del municipio de Perote, dio a conocer la Jefa de Hidrometeorología del organismo Cuenca Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua, Jessica Luna Lagunes, quien precisó que no se han superado récords históricos.

Además, se ha tenido una temperatura de -1.5 en la cabecera municipal de Perote, y de 1.5 en Acatlán, lo mismo que en La Joya.

En Xalapa la temperatura más baja es de 5.6 grados en la estación del seminario mientras que, en Xalapa base de la zona del velódromo, ha sido de 7.9 grados.

Recordó que, por tres días consecutivos se registraron heladas, especialmente sobre municipios del cofre de Perote, y algunos días también hacia municipios aledaños al Pico de Orizaba, hacia la sierra de Zongolica y la de Huayacocotla.

Además dijo que en la temporada, se han contabilizado 13 frentes fríos: cuatro en el mes de septiembre, siete en octubre y dos en este mes de noviembre.

«Estos últimos dos han sido los que han afectado el estado de Veracruz; son los dos frentes fríos que han ocasionado un evento de norte en lo que se refiere al frente número 12».

El pronóstico para este mes de noviembre son seis sistemas frontales, «apenas llevamos dos, de cumplirse, todavía restarían cuatro, vamos a ver qué nos depara para estas dos últimas semanas de noviembre».

Para diciembre, el pronóstico aumenta con siete, mientras que en enero se esperan seis, en febrero cinco, marzo seis, abril cinco, y para el mes de mayo, tres frentes fríos.