Recién nacido abandonado es hallado en carretera Perote-Zacatepec

octubre 6, 2025

Un recién nacido abandonado fue hallado sobre la carretera federal Perote–Zacatepec, en los límites de Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla y el municipio de Perote, Veracruz. Una familia que viajaba por la zona encontró al bebé, de apenas unos días de nacido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la mañana, en el punto conocido como La Garita, que pertenece aún al estado de Puebla, muy cerca de los linderos con Veracruz. El conductor relató que escucharon el llanto del bebé al pasar por el lugar y, al detener su marcha, lo localizaron con vida entre cobijas y una bolsa negra, a un costado de la carretera.

De inmediato, la familia dio aviso a los números de emergencia. No obstante, antes de que llegaran los cuerpos de seguridad, trasladaron al recién nacido a una empresa de carrocerías cercana, para que recibiera atención mientras arribaban los paramédicos.

Posteriormente, el bebé fue llevado al hospital comunitario de Perote, Veracruz, donde se le brindaron los primeros auxilios. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud, aunque habría presentado síntomas de hipotermia.