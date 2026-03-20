Perote lidera incendios forestales en Veracruz; prevén posible disminución por lluvias

marzo 20, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El municipio de Perote se mantiene como la zona con mayor incidencia de incendios forestales en Veracruz en lo que va del año, informó la jefa de Meteorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, Jessica Luna Lagunes.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, con corte al 12 de marzo se han registrado 39 incendios en la entidad, concentrados principalmente en municipios de la región montañosa.

La especialista detalló que Perote encabeza la lista de demarcaciones con más eventos acumulados en el periodo del 1 de enero al 12 de marzo, lo que lo posiciona como el punto más afectado por este tipo de siniestros.

No obstante, señaló que el próximo reporte podría mostrar una disminución en la incidencia, derivado de las lluvias generadas por el frente frío número 41 que recientemente ingresó al estado.

Luna Lagunes explicó que la mayoría de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por acciones intencionales o por el uso de fogatas que se salen de control, provocando daños en bosques, predios y zonas selváticas.

Ante este panorama, hizo un llamado a la población a extremar precauciones en el uso del fuego, especialmente durante los próximos días, cuando se prevén condiciones de calor y cielos despejados que podrían favorecer la propagación de incendios.