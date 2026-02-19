Incendios forestales en Perote; autoridades denuncian actos vandálicos

febrero 19, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Un total de tres incendios forestales registrados desde el pasado martes 17 de febrero afectó aproximadamente diez hectáreas de zonas boscosas en el municipio de Perote.

De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades municipales, las deflagraciones se concentraron en los ejidos Tenextepec, Villa de Perote y el paraje Los Hoyos, siendo atribuidas tanto a descuidos por actividades agrícolas como a actos deliberados de vandalismo.

El incidente más extenso ocurrió en el paraje de la Tepecilera, dentro del Ejido Villa Perote, donde el fuego consumió cinco hectáreas de pinos. Según las primeras investigaciones, este siniestro inició cerca de las 22:00 horas del martes y fue catalogado como un posible acto vandálico, lo que ya es objeto de seguimiento por parte de las autoridades.

De manera simultánea, en el Ejido Tenextepec se reportó la pérdida de 1.5 hectáreas de bosque de pino, mientras que en el paraje Los Hoyos el fuego dañó tres hectáreas de bosque de piñón, presuntamente derivado de actividades de pastoreo.

Para combatir las llamas y evitar que se extendieran hacia áreas protegidas del Parque Nacional, se activó un operativo conjunto en el que participaron cuadrillas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), Protección Civil Municipal y propietarios de los predios.

Gracias a la intervención de brigadistas y pobladores, los tres incendios fueron declarados totalmente liquidados, logrando contener el daño ambiental en una zona crítica para la recarga de mantos acuíferos.

Este escenario se presenta en el marco de la temporada de incendios forestales 2026, la cual inició formalmente el 15 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio.

Especialistas en materia ambiental han alertado que, aunque las condiciones climáticas influyen, una gran parte de estos incidentes son provocados por el ser humano. Se estima que el 30% de los incendios derivan de descuidos en actividades humanas, como fogatas mal apagadas o quemas agrícolas descontroladas, mientras que el resto suele tener un origen intencional.

Ante el riesgo latente en las zonas montañosas, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de fuego en áreas forestales. Se recomienda no arrojar basura, colillas de cigarro o materiales inflamables en carreteras y caminos, así como extremar precauciones en la realización de fogatas, asegurándose de su extinción total.