Bloqueo total en la autopista Xalapa-Perote: padres exigen docentes 

enero 21, 2026

Juan David Castilla

La carretera federal 140 Xalapa–Perote fue bloqueada en ambos sentidos por padres de familia de la Escuela Primaria “Revolución”, ubicada en la comunidad Sierra de Agua, quienes recurrieron a esa medida desesperada ante la falta de cuatro docentes.

De manera anónima, indicaron que el problema lo arrastran desde el ciclo escolar pasado y que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no ha logrado resolverlo.

Los manifestantes consideraron que hubo una omisión sistemática por parte de las autoridades educativas. A pesar de haber agotado las instancias institucionales, la ausencia de personal frente a grupo persiste, dejando a decenas de niños sin una educación completa.

Los padres subrayaron que la decisión de bloquear la carretera federal fue el último recurso ante las promesas incumplidas de la dependencia, señalando que la falta de atención oficial vulnera el derecho constitucional de sus hijos a una formación digna.

La protesta se desarrolló pese a las bajas temperaturas registradas en la zona, propias de la región de Perote. Para resistir el intenso frío, los inconformes tuvieron que encender fogatas a orillas del asfalto mientras sostienen cartulinas con consignas dirigidas a la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa.

El bloqueo generó filas kilométricas de transporte de carga y vehículos particulares, obligando a los elementos de Tránsito del Estado a implementar operativos de desviación y orientación, debido al cierre de la circulación a la altura de Sierra de Agua.

Los padres de familia indicaron que el bloqueo no será levantado hasta que exista un compromiso formal y la asignación inmediata de los cuatro maestros faltantes.