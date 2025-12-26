Cae primera nevada en Cofre de Perote, llama Conagua a tener precauciones

diciembre 26, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se registró la primera nevada en la zona del Cofre de Perote durante la noche de navidad y este viernes 26 de diciembre, informó la jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua región Golfo-Centro (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.

De acuerdo a la especialista está caída de nieve, la primera del 2025 se registró durante la noche del 25 de diciembre y la mañana de este viernes, por lo que pidió a la población tomar precauciones.

Llamó a evitar subir a la zona, especialmente para personas niños, adultos mayores y aquellas con padecimientos crónicos como hipertensión.

“Las bajas temperaturas y la altitud pueden representar un riesgo para la salud. Seguir en todo momento las recomendaciones de las autoridades correspondientes”, dijo.