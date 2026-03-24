Este jueves se inaugura la exposición “Casa Doña Falla. Memoria y legado”

marzo 23, 2026

Xalapa, Ver., 23 de marzo de 2026.- El Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Cultura, invita a la inauguración de la exposición “Casa Doña Falla. Memoria y legado”, la cual propone un acercamiento a la historia del inmueble que hoy alberga el museo y el legado cultural de Rafaela Murillo Pérez, “Doña Falla”.

Se trata de una figura entrañable en la vida artística e intelectual de la ciudad durante la primera mitad del siglo XX, cuya casa fue, durante décadas, un punto de encuentro para músicos, artistas, estudiantes y amantes de la cultura.

La actividad se realizará el jueves 26 de marzo a las 18:00 horas en el Museo de la Música Veracruzana, espacio que desde 2021 impulsa la vocación de preservar, difundir y celebrar la riqueza musical del estado de Veracruz. Concebido como un lugar dedicado a la memoria, la investigación y la formación artística, el recinto busca acercar al público a la diversidad de tradiciones musicales que conviven en la entidad.

Esta exposición forma parte de las acciones que ofrece el Ayuntamiento de Xalapa para fortalecer el ecosistema cultural del municipio, reconocido por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Música.

Desde su apertura, el recinto se ha consolidado como un sitio dedicado a la promoción de la memoria sonora de Veracruz a través de conciertos, exposiciones, talleres y actividades educativas dirigidas a distintos públicos.

La exposición “Casa Doña Falla. Memoria y legado” permanecerá hasta el 14 de junio y podrá visitarse de martes a domingo, de 10:00 a 19:00 horas.

Para más información acerca de las actividades del Museo de la Música Veracruzana y de la Dirección de Cultura, se pueden consultar las redes sociales oficiales.