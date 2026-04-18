El 30 de abril vence el plazo para entregar Cuenta Pública 2025 en Veracruz

El 30 de abril vence el plazo para entregar Cuenta Pública 2025 en Veracruz

abril 18, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, informó que el próximo 30 de abril vence el plazo para que ayuntamientos, dependencias y entidades del estado entreguen la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2025, el primero de la administración de la gobernadora Rocío Nahle García.

Explicó que, una vez cumplida esa fecha, el Congreso del Estado tendrá hasta el 15 de mayo para remitir la totalidad de la documentación al Orfis, instancia encargada de su revisión.

“Nosotros ya estamos muy adelantados, entonces sí requerimos que las que vaya recibiendo el Congreso nos las vayan entregando (…) sí nos han estado remitiendo, pero no es el cúmulo que quisiéramos tener”, explicó.

La auditora indicó que, hasta el momento, se ha recibido alrededor del 40 por ciento de la documentación esperada, por lo que hizo un llamado a cumplir en tiempo con la obligación legal.

“Sí hemos estado recibiendo, pero nos faltan muchas. Normalmente, por alguna razón, nos esperamos al final”, comentó.

Sobre el contenido de las cuentas públicas, González Cobos aclaró que aún no es posible determinar irregularidades, ya que el proceso de revisión se realiza de manera integral una vez que se cuenta con toda la información.

“No podría decir en estos momentos que encontramos faltantes o irregularidades. Tenemos que hacer la revisión completa y determinar si efectivamente hay inconsistencias en bienes, equipo o uso de recursos”, explicó.

Finalmente, confirmó que le corresponderá fiscalizar la primera cuenta pública del actual gobierno estatal, proceso que —aseguró— se realizará conforme a los procedimientos establecidos.

“El trabajo es técnico; lo único que hacemos es verificar que se hayan cumplido las disposiciones de ley y que el recurso se haya aplicado en los términos correctos”, concluyó.