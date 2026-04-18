Al menos 2 mil afiliados de Morena participaron en asambleas de nuevos partidos en Veracruz

Al menos 2 mil afiliados de Morena participaron en asambleas de nuevos partidos en Veracruz

abril 18, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Al menos 2 mil ciudadanos afiliados a Morena participaron en asambleas constitutivas de organizaciones que buscan convertirse en nuevos partidos políticos en Veracruz, lo que evidenció duplicidad de registros durante el proceso de validación.

El representante de ese partido ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, explicó que el Registro Federal de Electores (RFE) detectó estos casos al revisar las listas de afiliación presentadas por las agrupaciones.

Señaló que esta situación se repitió en distintos procesos de conformación partidista, tanto a nivel local como nacional, donde un mismo ciudadano acudía a más de una asamblea, generando inconsistencias en los registros.

Aunque Morena ya contaba con la afiliación de estos ciudadanos, su participación en nuevas asambleas obligó a notificar tanto al partido como a los propios involucrados para que definiera en qué organización deseaban militar.

“En caso de que no respondan, se toma como válida la última afiliación. Nosotros teníamos cerca de dos mil casos”, indicó.

El representante partidista recordó que la normativa electoral permite validar la afiliación más reciente cuando el ciudadano no manifiesta su decisión, lo que en la práctica puede derivar en la pérdida de militantes para los partidos que no ratifiquen a tiempo sus registros.

“Se habla de un ciudadano volátil, que puede cambiar de preferencia política dependiendo de las condiciones que le ofrezcan”, añadió.

La detección de estos casos ocurre en el contexto del proceso para la creación de nuevos partidos en Veracruz, donde la captación de militantes es uno de los requisitos fundamentales, así como la detección de inconsistencias de registros en los padrones.