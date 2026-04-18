Preparan en Banderilla plan emergente de abastecimiento de agua por estiaje

Preparan en Banderilla plan emergente de abastecimiento de agua por estiaje

abril 18, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El alcalde de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, informó que el Ayuntamiento implementará un plan de distribución gratuita de agua potable en colonias, mediante convenios con empresas de pipas, durante la temporada de estiaje.

Señaló que el municipio ya cuenta con una estrategia definida y recursos asignados para atender posibles afectaciones en el suministro.

“Estamos preparados, se ha hecho un plan, estamos por firmar convenios con piperos, tenemos un presupuesto para una situación que se presente”, expresó.

Detalló que este esquema contempla llevar agua directamente a las zonas que lo requieran, sin costo para la población.

“El convenio implica el servicio de llevar agua a las colonias de manera gratuita”, puntualizó.

Aunque actualmente se han registrado lluvias, el alcalde indicó que estas acciones buscan anticiparse a escenarios de escasez y garantizar el acceso al recurso en caso de ser necesario.