Respalda Congreso solicitudes de atención ciudadana en la zona centro del Estado

abril 18, 2026

• El diputado Esteban Bautista refrenda su compromiso con pobladores de la zona rural de Córdoba, que han acudido con peticiones al Palacio Legislativo.

Xalapa, Ver., 18 de abril de 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Veracruz, diputado Esteban Bautista Hernández, atendió y dio seguimiento a diversas peticiones ciudadanas en el municipio de Córdoba.

Durante una gira de trabajo por la zona centro del estado, el diputado local supervisó los trabajos de reparación del tramo carretero Miguel Aguilar-Cruz de los Naranjos, el cual conecta a los municipios de Córdoba y Amatlán de los Reyes.

“Hemos buscado la forma para atender las peticiones de las compañeras y compañeros de las regiones que acuden a las jornadas de atención ciudadana. Nuestro trabajo es legislativo, pero la población viene y nos pide caminos, obras y diversas gestiones para sus comunidades, estamos atendiendo cada solicitud”, expresó.

El legislador Bautista Hernández también acudió a una reunión de trabajo con agentes municipales de las comunidades de Cruz de los Naranjos, municipio de Amatlán; de Miguel Aguilar, en Córdoba y de Plan de Ayala, perteneciente a Ixhuatlán del Café, la cual se efectuó en el salón ejidal de la localidad de Cruz de los Naranjos, en la que reafirmó su compromiso para dar continuidad a sus solicitudes, principalmente la reparación caminos y vialidades.

Asimismo, el presidente de la Jucopo asistió a un taller de elaboración de libro artesanal, en el que participan maestras y maestros de 26 planteles de la zona escolar 065 de Córdoba.