Sedarpa emite reglas de operación para impulsar acuicultura y pesca en Veracruz

abril 18, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) publicó las reglas de operación del programa “Impulso a las Actividades Acuícolas y Pesqueras del Estado de Veracruz” para el ejercicio fiscal 2026, el cual incluye el proyecto de inversión pública denominado “Apoyo Directo Bienpesca Estatal 2026”.

El programa tiene como objetivo impulsar el desarrollo sostenible del sector acuícola y pesquero en la entidad, mediante el fortalecimiento de sus unidades de producción, priorizando zonas con vocación productiva y contribuyendo a la seguridad alimentaria y al desarrollo regional.

Entre sus objetivos específicos se contempla mejorar la productividad y competitividad de las unidades de producción a través de incentivos, apoyos económicos, innovación tecnológica y acompañamiento técnico, así como fortalecer las capacidades de las personas productoras mediante capacitación, asistencia técnica y mecanismos de coordinación. Además, se prevé la integración del Padrón Estatal de Pesca y Acuacultura.

El programa está dirigido a pequeños productores del sector primario y tendrá cobertura en los 212 municipios del estado, con prioridad en 103 municipios con vocación acuícola y pesquera. También se dará preferencia a mujeres, personas indígenas y personas con discapacidad.

El esquema contempla tres proyectos principales. El primero, “Impulso al Sector Acuícola Veracruzano 2026”, busca incrementar la productividad y la seguridad alimentaria mediante capacitación y asistencia técnica especializada.

El segundo, “Fortalecimiento del Sector Pesquero Veracruzano 2026”, está orientado a mejorar la capacidad productiva, promover buenas prácticas e impulsar la organización del sector pesquero.

El tercer componente es el “Apoyo Directo Bienpesca Estatal 2026”, que consiste en la entrega de un incentivo económico anual de 4 mil pesos por persona beneficiaria, sujeto a disponibilidad presupuestal, con preferencia para quienes estén inscritos en el padrón estatal.

Como parte de estos proyectos, se contempla la contratación de profesionales técnicos especializados —coordinadores, extensionistas y analistas— que brindarán capacitación, asistencia técnica y acompañamiento en las distintas etapas del proceso productivo. También se promoverán espacios de intercambio de experiencias entre productores mediante foros y talleres.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los apoyos?

Para acceder a los apoyos, los requisitos específicos serán definidos en convocatorias; no obstante, de manera general se deberá acreditar identidad, domicilio y actividad productiva. En el caso del apoyo directo, los beneficiarios deberán estar inscritos preferentemente en el padrón estatal y presentar identificación oficial vigente.

Las solicitudes deberán cumplir con criterios como viabilidad técnica, congruencia productiva e impacto esperado, además de contribuir al desarrollo regional. También se podrá requerir acreditar la posesión legal de los predios o presentar evidencia fotográfica georreferenciada de las unidades de producción.

El número de beneficiarios dependerá de la disponibilidad presupuestal autorizada para 2026.

Las reglas establecen que no podrán acceder a los apoyos quienes presenten información falsa, documentación incompleta, tengan sanciones previas por mal uso de recursos o mantengan conflictos legales sobre la propiedad de sus unidades productivas.

Asimismo, se excluye a quienes no atiendan los procesos de validación o incumplan con las disposiciones establecidas en las reglas de operación.