IMMX anuncia diversas actividades en el marco del 8M en favor de las mujeres

febrero 27, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. En el marco de las actividades rumbo al Día Internacional de las Mujeres, el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX) llevará a cabo diversas actividades y servicios en favor de las mujeres.

La directora del instituto, Fernanda Medina Mariscal, señaló que visibilizar el 8 de marzo es fundamental ante la deuda histórica que aún persiste en materia de igualdad y acceso pleno a derechos, por lo que ya se encuentra lista una agenda de actividades que se desarrollará en los próximos días, basada en tres ejes estratégicos.

En entrevista, reconoció que, aunque diversos derechos de las mujeres ya están institucionalizados, en la práctica todavía existen retos importantes para garantizar su ejercicio efectivo.

Como parte de la agenda, informó que el próximo 9 de marzo se llevará a cabo un reconocimiento a las mujeres que encabezan las redes comunitarias en distintas colonias de Xalapa, con el objetivo de destacar su labor territorial y su papel como impulsoras de la participación y organización de otras mujeres.

Ese mismo día, por la tarde, se realizará la entrega de la Medalla “Insurgente María Teresa de Medina y Miranda”, durante una Sesión Solemne de Cabildo que será presidida por la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.

Medina Mariscal añadió que también se instalará una feria de salud para mujeres, debido a la alta demanda registrada en jornadas anteriores. En este espacio se ofrecerán servicios como exámenes de Papanicolaou, colocación y retiro de implantes subdérmicos, detección oportuna del Virus del Papiloma Humano, así como orientación nutricional y asesorías legales y psicológicas, en coordinación con áreas especializadas