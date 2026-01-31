Xalapa ofrece actividades culturales gratuitas este fin de semana

enero 31, 2026

Redacción/Xalapa. Xalapa ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales gratuitas este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, con opciones de teatro, música, danza y talleres recreativos en distintos espacios públicos y recintos culturales de la ciudad.

Teatro y espectáculos

  • “Los Psicobombos del Rey Pan-Pan”
    – Ágora de la Ciudad
    – Sábado 31 de enero
    – 17:00 horas
    Teatro callejero para todo público.
  • “Verso, Prosa, Dragón y Mariposa” (títeres)
    -El Rincón de los Títeres
    – Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero
    -13:00 horas
    Función infantil recomendada para niñas y niños a partir de 4 años.

Música y danza

  • Concierto de danzón con la Orquesta Pauta Nueva
    – Parque Benito Juárez
    – Domingo 1 de febrero
    -18:00 horas
    Música en vivo y baile abierto al público.
  • Foro Especial de Son Jarocho
    – Casa de Cultura Agustín Lara
    -Del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero
    – 19:00 horas
    Presentaciones de música, danza y poesía tradicional.

Actividades recreativas

  • Jornada cultural y familiar
    – Parque Benito Juárez
    – Domingo 1 de febrero
    – A partir de las 12:00 horas
    Incluye taller de pintura PintArte, espectáculo infantil, clase muestra de salsa y presentaciones musicales.

Las autoridades culturales invitaron a la población a asistir y disfrutar de estas actividades gratuitas, pensadas para fortalecer la convivencia familiar y promover el acceso a la cultura en espacios públicos del centro de Xalapa.

