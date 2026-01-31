Xalapa ofrece actividades culturales gratuitas este fin de semana
enero 31, 2026
Redacción/Xalapa. Xalapa ofrecerá una amplia agenda de actividades culturales gratuitas este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, con opciones de teatro, música, danza y talleres recreativos en distintos espacios públicos y recintos culturales de la ciudad.
Teatro y espectáculos
- “Los Psicobombos del Rey Pan-Pan”
– Ágora de la Ciudad
– Sábado 31 de enero
– 17:00 horas
Teatro callejero para todo público.
- “Verso, Prosa, Dragón y Mariposa” (títeres)
-El Rincón de los Títeres
– Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero
-13:00 horas
Función infantil recomendada para niñas y niños a partir de 4 años.
Música y danza
- Concierto de danzón con la Orquesta Pauta Nueva
– Parque Benito Juárez
– Domingo 1 de febrero
-18:00 horas
Música en vivo y baile abierto al público.
- Foro Especial de Son Jarocho
– Casa de Cultura Agustín Lara
-Del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero
– 19:00 horas
Presentaciones de música, danza y poesía tradicional.
Actividades recreativas
- Jornada cultural y familiar
– Parque Benito Juárez
– Domingo 1 de febrero
– A partir de las 12:00 horas
Incluye taller de pintura PintArte, espectáculo infantil, clase muestra de salsa y presentaciones musicales.
Las autoridades culturales invitaron a la población a asistir y disfrutar de estas actividades gratuitas, pensadas para fortalecer la convivencia familiar y promover el acceso a la cultura en espacios públicos del centro de Xalapa.