Barrio de El Dique celebrará su centenario con actividades culturales y deportivas

Barrio de El Dique celebrará su centenario con actividades culturales y deportivas

marzo 18, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.-Con una serie de actividades artísticas, culturales y deportivas, habitantes y familias conmemorarán los 100 años del Barrio de El Dique, uno de los más emblemáticos y con mayor tradición en la capital veracruzana.

José Alberto Abundio Ríos, tesorero del Comité Organizador, informó que los festejos se llevarán a cabo del 27 al 29 de este mes, con el objetivo de recordar la fundación del barrio y fortalecer la convivencia entre sus pobladores.

Detalló que el programa contempla torneos, encuentros y diversas expresiones culturales que buscan resaltar la identidad y la historia de esta zona de la ciudad.

La mayoría de las actividades se concentrarán en el cruce de las calles Carranza y Gonzalo Aguirre, así como en el parque Murillo Vidal.

Asimismo, señaló que los eventos cuentan con el respaldo del ayuntamiento y estarán supervisados por las direcciones de Protección Civil y Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de garantizar el orden y la seguridad de los asistentes.

El Dique es considerado uno de los barrios más representativos de Xalapa, no solo por su arraigo histórico, sino también por albergar la Basílica Menor de Guadalupe. Además, durante los primeros años del siglo XX fue sede de una importante fábrica textil que dio identidad a la zona.

Con esta celebración, sus habitantes buscan preservar la memoria colectiva y destacar la relevancia histórica del barrio en el desarrollo de la ciudad.